Fußball Varane warnt vor Gefahr von Gehirnerschütterungen

Medizinisches Personal solle ein Veto einlegen, wenn Spieler kurz nach einer Gehirnerschütterung zurück auf den Platz wollten. Für Spieler selbst mache der Konkurrenzdruck es schwierig, auszusetzen. „Wir sind in einem sehr umkämpften Milieu, in dem es schlecht enden kann, wegen eines kleinen Schmerzes nicht zu spielen“, sagt Varane. „Als Fußballer, die es gewohnt sind, auf höchstem Niveau zu spielen, sind wir an den Schmerz gewöhnt.“