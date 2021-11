Nach Heimniederlage : VAR-Ausrüstung zerstört: Fans in Brasilien stürmen Platz

VAR-Ausrüstung zerstört: Fans in Brasilien stürmen Platz

Die Fans des brasilianischen Erstligisten Grêmio Porto Alegre stürmten nach der Heimniederlage den Platz. Foto: Matheus Pe/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

Porto Alegre Anhänger des brasilianischen Fußball-Erstligisten Grêmio Porto Alegre sind nach der Heimniederlage gegen Palmeiras São Paulo (1:3) auf das Spielfeld gestürmt und haben die Ausrüstung für den Videoassistenten (VAR) zerstört.

Kaum war das Spiel beendet, liefen wütende Grêmio-Anhänger, die dem Sportportal „Globoesporte“ zufolge aus dem Sektor der Ultras gekommen sein sollen, auf das Feld der Arena do Grêmio und nahmen auseinander, was sich in ihrem Weg befand. Außer der VAR-Ausrüstung litt auch die Gerätschaft von Fotografen, wie im brasilianischen Fernsehen zu sehen war.