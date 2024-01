Serie A Unterstützung für Milan-Keeper Maignan nach Rassismus-Eklat

Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino äußerte sich und nannte den Vorfall in Udine sowie einen weiteren in Sheffield „total abscheulich und völlig inakzeptabel. Es gibt keinen Platz für Rassismus oder jede andere Art der Diskriminierung“. Auch in England hatte es am Samstag einen Rassismus-Eklat gegeben, als Profi Kasey Palmer von Coventry City während des Zweitligaspiels gegen Sheffield Wednesday mit einer Geste beleidigt worden war.