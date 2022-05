Premier League : Ukrainischer City-Profi Zinchenko in Gedanken in der Heimat

Ukrainischer City-Profi Zinchenko in Gedanken in der Heimat

Alexander Zinchenko feiert mit Manchester City den englischen Meistertitel. Foto: Darren Staples/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Manchester Der ukrainische Nationalspieler Alexander Zinchenko war in Gedanken in seiner vom Krieg gebeutelten Heimat.

„Die Menschen in meinem Land verhungern, sie leiden unter dem russischen Angriff“, sagte der 25 Jahre alte Defensivspieler nach dem Titelgewinn mit Manchester City in der englischen Premier League. Er wurde von seinen Teamkollegen getröstet. „Eines Tages kann ich diesen Titel hoffentlich nach Hause bringen“, fügte der Fußballprofi an, der während der Siegesfeier im City-Stadion unter Tränen die Flagge der Ukraine präsentierte. Sein Land war Ende Februar von Russland angegriffen worden.