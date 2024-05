EM-Nominierung Ukraine gibt vorläufiges EM-Aufgebot bekannt

In der Vorbereitung auf das Turnier bestreitet die Ukraine drei Testspiele - eines davon gegen die deutsche Nationalmannschaft am 3. Juni in Nürnberg. Bei der EM (14. Juni bis 14. Juli) trifft die Mannschaft von Trainer Serhij Rebrow in der Gruppenphase auf Rumänien (17. Juni), die Slowakei (21. Juni) und Belgien (26. Juni).