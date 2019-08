President's Award : UEFA-Präsident Čeferin ehrt Franzosen Cantona

Berlin Frankreichs Fußball-Legende Eric Cantona wird von der UEFA mit dem President's Award ausgezeichnet.

Cantona sei ein Spieler, der „Herz und Seele in die Dinge steckt, an die er glaubt“, wurde Präsident Aleksander Čeferin in einer Mitteilung der Europäischen Fußball-Union zitiert. Čeferin sei beeindruckt von Cantonas Engagement nach dem Ende seiner Fußball-Karriere.