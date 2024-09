Spielabsage nach Unwetter Überschwemmung zerstört Fußballplatz des AFC Wimbledon

Wegen eines Erdlochs auf dem Fußballfeld ist das englische Ligapokal-Spiel zwischen dem Viertligisten AFC Wimbledon und dem Premier-League-Club Newcastle United abgesagt worden. Das gab der AFC am Montag bekannt. Nächtliche Regenfälle in der Nacht zuvor hatten in Wimbledon und anderen Teilen Londons starke Überschwemmungen verursacht.