Fußball U17-WM bis 2029 jährlich in Katar

Die Weltmeisterschaft der U17-Fußballer wird bis 2029 jährlich in Katar ausgetragen. Das beschloss das Council des Fußball-Weltverbandes FIFA mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf in einer virtuellen Sitzung. Zudem soll die WM der U17-Juniorinnen ab 2025 für die nächsten fünf Jahre in Marokko gespielt werden. Bislang wurden beide Turniere im Zweijahres-Rhythmus ausgetragen.