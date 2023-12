Süper Lig Türkei schockiert über brutalen Angriff auf Schiedsrichter

Istanbul · Schläge und dann Tritte gegen einen am Boden liegenden Schiedsrichter: Der Vorfall in der türkischen Liga am Montagabend hat die Sportwelt empört. Der Fußball im Land ruht.

12.12.2023 , 15:21 Uhr

Schiedsrichter Halil Umut Meler (unten) ging nach einem Faustschlag zu Boden. Foto: Abdurrahman Antakyali/Depo Photos/AP/dpa

In der Türkei rollt gerade kein Fußball, das Land steht unter Schock. Der brutale Angriff auf den Schiedsrichter Halil Umut Meler bei einem Erstliga-Spiel hat bereits Konsequenzen. In einer eilig anberaumten Sitzung kündigte der türkische Fußballverband „härteste“ Strafen gegen alle Beteiligten an und verschob Spiele in allen Ligen auf unbestimmte Zeit. Gegen Ankaragücüs Club-Chef Faruk Koca und zwei weitere Verdächtige wurde Haftbefehl erlassen, unter anderem wegen der „Verletzung eines öffentlichen Bediensteten“. Nach dem Spiel zwischen MKE Ankaragücü und Çaykur Rizespor war es am Montagabend zu wüsten Szenen gekommen. Ankaragücüs Präsident Koca schlug dem Schiedsrichter nach dem Abpfiff mit der Faust ins Gesicht, wie auf Videos zu sehen war. Meler ging daraufhin zu Boden, weitere Beteiligte traten dann auf ihn ein. Rizespor hatte in der siebten Minute der Nachspielzeit das 1:1 erzielt. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden pic.twitter.com/0s1MlkgKyx — For live streams @GoalSpotHD (@CorettaS40602) December 11, 2023 Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Infantino verurteilt Attacke: „Inakzeptabel“ Über die Türkei hinaus verurteilten zahlreiche Sportler und Politiker die Szenen. „Die Ereignisse nach dem Spiel der türkischen Süper Lig zwischen MKE Ankaragücü und Çaykur Rizespor sind völlig inakzeptabel und haben in unserem Sport und in unserer Gesellschaft keinen Platz“, schrieb FIFA-Präsident Gianni Infantino auf Instagram. Auch Türkeis Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verurteilte den Übergriff scharf. Er wünsche sich keine weitere Gewalt, sagte er. Koca verteidigte sein Vorgehen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Der Vorfall sei auf „Fehlentscheidungen und provokatives Verhalten des Schiedsrichters“ zurückzuführen. „Meine Absicht war es, verbal auf den Schiedsrichter zu reagieren und ihm ins Gesicht zu spucken.“ Erneute Verbandssitzung am Mittwoch Der Schiedsrichter habe sich erst Sekunden nach der verpassten „Backpfeife“ auf den Boden geworfen, sagte Koca und stand damit im Widerspruch zu den Videobildern. Der verletzte Schiedsrichter kam in ein Krankenhaus, er habe Verletzungen am Auge sowie ein Schädeltrauma davon getragen, sagte der behandelnde Arzt. Der Vorsitzende der Türkischen Fußballvereinigung TFF, Mehmet Büyükeksi, kündigte für Mittwoch eine erneute Verbandssitzung an, nach der man über den Fortgang der Liga informieren wolle. © dpa-infocom, dpa:231212-99-265704/6

(dpa)