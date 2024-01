Süper Lig Türkei: Basaksehir trennt sich von israelischem Profi

Am Sonntag hatte sein israelischer Landsmann Sagiv Jehezkel mit einer Geste nach seinem Tor für Antalyaspor im Spiel der türkischen Süper Lig gegen Trabzonspor zum 1:1-Endstand für heftige Konsequenzen gesorgt. Er hatte seinen bandagierte Hand in die Kameras gehalten, darauf standen auf Englisch handschriftlich der Hinweis „100 Tage“, das Datum des Hamas-Massakers am 7. Oktober und ein Davidstern.