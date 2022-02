FC Chelsea : Tuchel erwartet keine Folgen von Abramowitsch-Rückzug

London Chelsea-Coach Thomas Tuchel erwartet durch den Teilrückzug von Inhaber Roman Abramowitsch vorerst keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Club.

Der russische Inhaber Abramowitsch hatte am 26. Februar erklärt, die Kontrolle über den Londoner Fußballclub abzugeben. Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine waren in Großbritannien Forderungen laut geworden, Sanktionen gegen Abramowitsch zu verhängen. Dem Milliardär wird eine Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin vorgeworfen.