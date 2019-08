Elftal-Rekordspieler : Tschüss ohne Tusch: Wesley Sneijder beendet Karriere

Utrecht Kein Tusch, keine Fanfare, aber doch irgendwie ein Paukenschlag: Lediglich mit einer beiläufigen Bemerkung hat der niederländische Rekord-Nationalspieler Wesley Sneijder das Ende seiner Profikarriere verkündet.

„Ich habe nun aufgehört mit dem Fußball“, sagte er am Montag in seiner Heimatstadt bei einem Besuch des FC Utrecht, wo Sneijder seine eigene VIP-Loge übernahm. Erwartet wurde die Entscheidung des 35-Jährigen wohl schon seit einigen Wochen. Dennoch war sie den niederländischen Medien Eilmeldungen wert. Nun sei „das entscheidende Wort“ öffentlich ausgesprochen worden, hieß es beim TV-Sender NOS.

Gute Wünsche und Dankesbekundungen aus vielen Ecken der Welt ließen nicht lange auf sich warten: „Happy retirement!“, twitterte die UEFA (Alles Gute für den Ruhestand!). Und: „Thanks for the memories!“ (Danke für all die Erinnerungen!). „Arrivederci“, rief ihm Inter Mailand zu, einer der großen Clubs, mit denen der Mittelfeldspieler Erfolge feierte. „Es war eine Ehre, einen Teil Ihrer Karriere zu erleben. Viel Glück für die Zukunft!“, postete der Verein.