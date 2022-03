Premier League : Trotz Sanktionen: Coach Tuchel weiter von Chelsea überzeugt

Norwich Thomas Tuchel gibt sich kämpferisch. Der Trainer setzt seine Arbeit beim englischen Club FC Chelsea fort. Die Sanktionen gegen Club-Besitzer Roman Abramowitsch beschäftigen aber die ganze Mannschaft.

„Ich bin immer noch glücklich, hier zu sein, immer noch glücklich, Trainer einer starken Fußballmannschaft zu sein“, sagte Tuchel am Rande des 3:1 der Londoner in der englischen Premier League am Donnerstagabend gegen Schlusslicht Norwich City.