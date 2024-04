FA Cup Trotz Einzugs ins Cup-Finale: Guardiola sauer über Spielplan

Aus Guardiolas Sicht hätte das für Sonntag angesetzte zweite Halbfinale zwischen Manchester United und Coventry City am Samstag statt an diesem Sonntag stattfinden müssen. Damit hätte seine Mannschaft einen Tag mehr zur Erholung gehabt. Guardiola nannte die Ansetzung inakzeptabel und betonte: „Ich weiß nicht, wie wir überlebt haben.“ Das Siegtor gegen Chelsea erzielte Bernardo Silva in der 84. Minute.