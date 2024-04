Primeira Liga Trennung von Schmidt? Benfica dementiert Kontakt zu Mourinho

Wie unter anderem die Sportzeitung „A Bola“ berichtet, soll allerdings innerhalb der Benfica-Führung die Unzufriedenheit mit dem 57-Jährigen wachsen. Nach der Derby-Niederlage am vergangenen Wochenende liegt Benfica in der Tabelle hinter Sporting Lissabon und hat nur noch geringe Chancen auf die Titelverteidigung. Auch im Pokal war der Renommierclub gegen den Stadtrivalen ausgeschieden. Allerdings ist Schmidt mit seinem Team noch in der Europa League vertreten, wo Benfica im Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstag Olympique Marseille empfängt.