Medienbericht : Treffen von Ronaldo-Berater und neuem Chelsea-Boss

Wird nach dem FC Bayern nun auch mit einem anderen europäischen Spitzenclub in Verbindung gebracht: Cristiano Ronaldo. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Manchester Der neue Chelsea-Boss Todd Boehly soll bei der Suche nach Verstärkungen einem Medienbericht zufolge auch mit dem Berater von Superstar Cristiano Ronaldo gesprochen haben.

Jorge Mendes und Boehly sollen sich in der Vorwoche in Portugal getroffen haben, wie „The Athletic“ am Samstagabend berichtete. Ob beide Seiten konkret über die Zukunft des 37 Jahre alten Fußball-Superstars oder einen möglichen Wechsel gesprochen haben, blieb zunächst offen.