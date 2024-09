Nations League Traumhaftes Jubiläum: Kane-Doppelpack im 100. Länderspiel

Englands Stürmerstar Harry Kane hat sein Jubiläumsspiel mit einem Doppelpack gekrönt. Im 100. Länderspiel für die Three Lions erzielte der Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München beide Tore (57., 76.) zum 2:0 (0:0) in der Nations League gegen Finnland. Seine Länderspieltreffer 67 und 68 markierte der Jubilar im Wembley-Stadion in goldenen Schuhen und unter großem Applaus der Fans.