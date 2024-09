Fußball-Superstar Traum-Comeback für Messi bei Miami: Zwei Tore, eine Vorlage

Messi drehte die Partie mit seinen beiden Treffern (26./30. Minute) nach einem frühen Rückstand. Sein uruguayischer Kumpel Luis Suárez sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand. „Es ist schön zu sehen, dass die Verletzung ausgeheilt ist und dass er so effektiv wie zuvor ist“, sagte Messis in Franken geborener Mitspieler Julian Gressel.