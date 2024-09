Abschied von „Svennis“ Trainerlegende Sven-Göran Eriksson beigesetzt

Angehörige, Freunde und Fußballgrößen wie England-Star David Beckham haben in Schweden Abschied von der verstorbenen Trainerlegende Sven-Göran Eriksson genommen. Der frühere Trainer der englischen Nationalmannschaft wurde auf einer Beerdigungszeremonie in der Fryksände-Kirche in seinem Geburtsort Torsby im schwedischen Värmland beigesetzt.