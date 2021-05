Russische Liga : Trainer Schwarz will in Moskau „nächsten Schritt machen“

Trainer Schwarz will in Moskau „nächsten Schritt machen“

Sandro Schwarz, Trainer von Dynamo Moscow FC und früherer Trainer von Mainz, möchte vorerst in Russland bleiben. Foto: Константин Тверд/spirit Kommunikation/dpa

Moskau Sandro Schwarz scheint von den freien Trainerposten in der Fußball-Bundesliga unbeeindruckt und plant bereits seine sportliche Zukunft bei Dynamo Moskau.

Auf die Frage, wie es nun mit ihm weitergehe, antwortete der 42 Jahre alte Schwarz: „Ich genieße jetzt ein paar freie Tage mit der Familie und Freunden, lade den Akku wieder auf – und spätestens in zwei Wochen kommt dann schon wieder die Vorfreude auf die neue Saison.“ Der frühere Mainzer Trainer war in den vergangenen Wochen auch als Trainer und Adi-Hütter-Nachfolger bei Eintracht Frankfurt gehandelt worden. In der Mainmetropole wohnte er bereits, als er noch Mainz 05 trainierte.