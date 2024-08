Fußball Trainer Roger Schmidt bei Benfica kurz vor dem Aus

Bereits in der vergangenen Saison hatte Schmidt mit dem erfolgsverwöhnten Benfica-Team keinen großen Titel erringen können. Damals hatte der frühere Bundesliga-Coach trotz starker Kritik der Benfica-Fans noch die Rückendeckung von Präsident Rui Costa, der an die Qualitäten des Trainers glaubte. In Schmidts erstem Jahr hatte Benfica mit teils begeisterndem Fußball die erste Meisterschaft seit 2019 geholt.