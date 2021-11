Premier League : Trainer gesucht in England: Favre, Lampard oder Hasenhüttl?

Trainer gesucht in England: Favre, Lampard oder Hasenhüttl?

London Der frühere BVB-Trainer Lucien Favre gilt als einer der Kandidaten für den vakanten Trainerposten bei Norwich City. Der Premier-League-Aufsteiger hatte sich am 6. November - ausgerechnet nach dem ersten Saisonsieg - von seinem deutschen Coach Daniel Farke getrennt.

In England dreht sich das Trainerkarussel vor der Länderspielpause schnell. Einen Tag nach Farkes Aus verlor als fünfter Coach in der laufenden Premier-League-Saison auch Dean Smith seinen Job bei Aston Villa. Auf der Suche nach einem Nachfolger soll der Verein aus Birmingham laut „Times“ und „Daily Mail“ besonders an Steven Gerrard, dem Coach des schottischen Fußballmeisters Glasgow Rangers, interessiert sein.