Norwich City : Trainer Farke: Saison trotz Abstiegs „unglaublich wichtig“

Norwich Der deutsche Fußballtrainer Daniel Farke hofft nach dem Abstieg mit Norwich City aus der englischen Premier League auf einen schnellen Wiederaufstieg.

Trotz des verfehlten Klassenerhalts sei die Saison „unglaublich wichtig“ für Norwich gewesen, betonte Farke, der in Liga zwei auf einen ähnlichen Kader setzen will. „Ich muss die Spieler nicht davon überzeugen zu bleiben, weil sie ihre Verträge unterschrieben haben“, so der frühere Nachwuchscoach von Borussia Dortmund. „Alle Spieler wissen, wie sehr wir hinter ihnen stehen und dass sie hier etwas aufbauen können, wenn sie hart arbeiten. Wir haben Ziele. Wir bieten den Spielern was, also bin ich nicht besorgt.“