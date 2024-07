Copa América Tränen, Leiden und doch die nächste Messi-Krönung

Lange war die Copa so etwas wie ein Alptraum für Messi, 2016 verkündete er nach einem erneuten Scheitern im Finale sogar seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Was folgte, war seine Rückkehr und eine WM zum Vergessen 2018 in Russland, ehe Lionel Scaloni die Mannschaft übernahm und Argentinien zur erfolgreichsten Ära führte mit dem absoluten Höhepunkt des WM-Gewinns 2022 in Katar. „Ich weiß nicht, ob wir eine Ära geprägt haben, aber die Mannschaft überrascht immer wieder. Sie übersteht alle Schwierigkeiten“, sagter er nach dem erneuten Copa-Titel.