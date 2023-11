Premier League Tottenham verliert spät in Wolverhampton - Arsenal holt Sieg

Arsenal gewann zu Hause dank der Tore von Leandro Trossard (45.+1), William Saliba (57.) und Oleksandr Sintschenko (74.). Die Mannschaft mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz in der Startelf zog damit nach Punkten mit Spitzenreiter und Titelverteidiger Manchester City gleich, der am Sonntag bei Chelsea antritt. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Burnley erzielte Josh Brownhill (54.). Die Gunners beendeten die Partie nach einer Roten Karte für Fabio Vieira (83.) in Unterzahl.