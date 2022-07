Premier League : Tottenham Hotspur holt Richarlison vom FC Everton

Spielt künftig für Tottenham in der Premier League: Richarlison. Foto: Jon Super/AP/dpa

London Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Richarlison wechselt vom FC Everton zum Premier-League-Konkurrenten Tottenham Hotspur. Das gaben beide Vereine nun bekannt.

Der 25-Jährige, der mit vollem Namen Richarlison de Andrade heißt, hat demnach einen Vertrag über fünf Jahre bis zum Sommer 2027 in London unterschrieben. Nach Informationen britischer Medien könnten die Spurs bis zu 60 Millionen Pfund (ca. 70 Millionen Euro) für den Brasilianer bezahlen.

Richarlison spielt bereits seit fünf Jahren in England. Er war 2017 von Fluminense Rio de Janeiro zum FC Watford gekommen. Ein Jahr später wechselte er zum FC Everton. In insgesamt 173 Premier-League-Spielen für beide Vereine schoss er 48 Tore. In der vergangenen Saison (10 Tore/5 Vorlagen) hatte er mit Everton nur knapp den Abstieg vermieden.