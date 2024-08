Major League Soccer Tor, Vorlage und ein Gruß an die Fans: Reus stark bei Debüt

Reus hatte erst am Donnerstag sein Visum bekommen und war damit spielberechtigt. Zuvor hatte er einen Zweieinhalbjahresvertrag bei Los Angeles Galaxy unterschrieben. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund war nach zwölf Jahren ausgelaufen. Er spielt erstmals in seiner Karriere im Ausland und fühlt sich bereits wohl in Los Angeles. „Bis auf den Verkehr ist wirklich alles großartig. Die Leute sind freundlich und natürlich auch das Wetter: Es ist wirklich schön, wenn du morgens aufstehst und die Sonne scheint. Da beginnst du den Tag ganz anders.“