Premier League : Top mit Man City: Gündogan zerstört Klopps Titelhoffnungen

Ilkay Gündogan (2.v.r) will trotz des Sieges in Liverpool noch nicht über die Meisterschaft sprechen. Foto: Jon Super/PA Wire/dpa

Liverpool Es ist die Saison des Ilkay Gündogan. Seit Monaten überzeugt der deutsche Fußball-Nationalspieler bei Manchester City mit Leistung und Toren. Damit nimmt er seinem früheren Mentor Jürgen Klopp nun wohl die letzte Hoffnung auf eine Titelverteidigung mit dem FC Liverpool.

„Es ist noch nicht unserer“, warnte der deutsche Fußball-Nationalspieler, der einen Strafstoß verschossen hatte, mit zwei Toren aber trotzdem der Matchwinner in Anfield war. „Wir müssen demütig bleiben“, empfahl Gündogan. Doch nach dem donnernden 4:1 (0:0)-Erfolg beim englischen Meister Liverpool gilt Spitzenreiter Man City endgültig als Titelanwärter Nummer eins in England. Und daran hat Gündogan mit starken Leistungen maßgeblichen Anteil.

„Vielleicht hatte ich Glück, dass ich an den richtigen Orten stand“, sagte er, „aber ich versuche, immer da zu sein, wenn man die Gefahr vor dem Tor riechen kann.“ Das klappte zuletzt ausgezeichnet. In den vergangenen elf Spielen hat Gündogan neun Tore erzielt. In Liverpool besorgten Raheem Sterling (76.) und Phil Foden (83.) den Rest. „Wir haben den Ball gut bewegt, wir haben die Tore verdient, und es war alles in allem eine großartige Leistung“, sagte der Ex-Dortmunder.