Ex-Nationalspieler : Toni Kroos will Karriere bei Real Madrid beenden

Madrid Fußball-Profi Toni Kroos von Real Madrid will für keinen anderen Verein mehr spielen und seine Karriere beim spanischen Rekordmeister beenden.

„Ich werde hier meine Karriere beenden, ich weiß nur noch nicht, wann“, sagte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler und Weltmeister von 2014. Mit dem Deutschen trifft Titelverteidiger Real am Mittwoch in der letzten Runde der Gruppenphase der Champions League im heimischen Santiago Bernabéu auf Celtic Glasgow (18.45 Uhr).

Viel mehr zu seiner Zukunft wollte Kroos, dessen Vertrag in Madrid am 30. Juni nächsten Jahres ausläuft, allerdings nicht sagen. Auf die Frage, ob und wann sein Kontrakt verlängert werden wird, oder ob er sogar ein Karriereende in Erwägung ziehe, erklärte er: „Ich bin in guter Verfassung, körperlich fühle ich mich sehr gut. Bezüglich der Verlängerung sind ich und der Club sehr gelassen.“