Fußball Thiago Silva vor Rekordkulisse bei Fluminense vorgestellt

Mit einer Lichtshow und unter dem Jubel Zehntausender Fans ist der brasilianische Abwehr-Routinier Thiago Silva bei seinem neuen Verein FC Fluminense im legendären Maracanã-Stadion empfangen worden. „Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir vorstellen können, diesen Moment zu erleben, hier in dem so schönen Maracanã“, sagte der 39-Jährige bei seiner Vorstellung in Rio de Janeiro. Mit etwas mehr als 55.000 Fans war es die größte Vorstellung eines Spielers in der Geschichte des brasilianischen Fußballs.