Fußball-Nationalmannschaft Ter Stegen freut sich für Flick - Bayern-Torwart kein Ziel

Der FC Barcelona ist nach vier Siegen Tabellenführer in Spaniens La Liga. Titelverteidiger Real Madrid liegt auf Platz zwei schon vier Punkte zurück. Es laufe „sehr gut“ mit Flick, sagte ter Stegen. Der DFB hatte sich vom einstigen Erfolgscoach des FC Bayern vor einem Jahr getrennt. Nun arbeitet der 59-Jährige in Barcelona. „Er hat ganz klare Vorstellungen von dem, was er möchte, was er von uns erwartet, was er von mir erwartet“, sagte ter Stegen.