Primera Division : Ter Stegen feiert Comeback gut drei Monate nach Knie-OP

Barcelona Gut drei Monate nach einer Operation am rechten Knie steht Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen am Sonntag vor dem Comeback.

Der Deutsche war am 20. Mai an der Patella-Sehne im rechten Knie operiert worden und hatte deshalb unter anderem die EM und den Saisonstart von Barça verpasst. Sein Comeback war eigentlich erst für Mitte September erwartet worden. Der Keeper hatte aber schon am Freitag vergangener Woche das Training mit der Gruppe wiederaufgenommen und seitdem einen sehr guten Eindruck bei Trainer Ronald Koeman hinterlassen, wie spanische Medien berichteten. Der Profi könne es außerdem nicht abwarten, wieder zu spielen, hieß es.