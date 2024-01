BVB-Rückkehrer Ten Hag über Sanchos Zeit in Manchester: „Gab Probleme“

Sancho war vergangene Woche nach zweieinhalb Jahren in der Premier League auf Leihbasis zu seinem Ex-Club Borussia Dortmund zurückgekehrt. In Manchester hatte der 23-malige englische Fußball-Nationalspieler nur selten an seine starken Leistungen beim BVB anknüpfen können, wo er von 2017 bis 2021 gespielt hatte. Ten Hag hatte den Flügelspieler immer wieder öffentlich kritisiert, Sancho hatte sich gegen die Vorwürfe gewehrt.