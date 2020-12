Ex-Schalke-Coach : Tedesco will Spartak Moskau nach Saisonende verlassen

Tedesco will Spartak Moskau nach Saisonende verlassen

Will Spartak Moskau wieder verlassen: Trainer Domenico Tedesco. Foto: Alexander Vilf/Sputnik/dpa

St. Petersburg/Moskau Für Coach Domenico Tedesco soll spätestens nach dieser Saison Schluss sein bei Spartak Moskau. Der frühere Schalke-Trainer sehnt sich nach seiner Familie.

Der frühere Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco will seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Spartak Moskau nicht verlängern.

Das sagte er nach einer 1:3-Niederlage im Topspiel der russischen Premjer-Liga bei Tabellenführer Zenit St. Petersburg, wie die Staatsagentur Tass meldete. Er habe den Eigentümer bereits am Vortag darüber informiert, dass er seinen Vertrag im Mai auslaufen lassen wolle. „Das war die schwerste Entscheidung in meiner Karriere“, sagte der 35-Jährige der Agentur Tass zufolge.

Am Wochenende hatte Tedesco sich entsetzt gezeigt nach Anfeindungen eines russischen Kollegen. „Mir wurde von der gegnerischen Bank gesagt, dass sei ihr Land und ich solle es verlassen“, sagte er. „Ich bin schockiert.“ Er habe so etwas nicht für möglich gehalten. „Wir alle lieben den Fußball. Weder Ausländerfeindlichkeit noch Gewalt haben im Sport und in unserer Gesellschaft etwas zu suchen.“