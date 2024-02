Bisherige Ablehnung der Bayern Super-League-Macher hoffen auf FC Bayern

Die Münchner hatten sich in der Vergangenheit stets ablehnend zu den Wettbewerben geäußert, die die bisherigen Europapokale der Europäischen Fußball-Union UEFA ersetzen sollen. „Interessant ist, dass sich die Statements, die es bislang gab, eigentlich immer auf die alte Super League und deren Modell aus dem April 2021 bezogen haben“, sagte Reichart dazu. „Das hat sich inzwischen gewandelt und weiterentwickelt. Der Vorschlag von damals hat vielleicht nicht zu Unrecht viel Kritik dafür eingesteckt, dass es dauerhafte Mitglieder geben sollte. So etwas gibt es in unserem neuen Vorschlag nicht mehr.“