Testspiel Südkorea auch im zweiten Spiel von Klinsmann ohne Sieg

Vier Tage nach dem 2:2 gegen Kolumbien unterlagen die Südkoreaner am Dienstag in Seoul gegen Uruguay 1:2 (0:1). Die Tore für den zweimaligen Weltmeister erzielten Sebastián Coates in der 10. und Matías Vecino in der 63. Minute. Vor knapp 64.000 Zuschauern im WM-Stadion gelang In-Beom Hwang für den WM-Vierten von 2002 in der 51. Minute der Ausgleich.