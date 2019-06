Copa América : Südamerikameister Chile schlägt Ecuador

Alexis Sánchez traf für Chile zum Sieg. Foto: Ricardo Mazalan/AP.

Salvador Titelverteidiger Chile hat Ecuador bei der Südamerikameisterschaft mit 2:1 (1:1) geschlagen. Bereits in der 8. Minute ging die Mannschaft von Nationalcoach Reinaldo Rueda in Salvador durch einen Treffer von José Fuenzalida in Führung.

Enner Valencia gelang in der 26. Minute der Ausgleich für Ecuador. In der 51. Minute traf Alexis Sánchez zum Endstand.