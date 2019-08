Champions-League-Auslosung : Staunen über Cantona und Ronaldo

Monaco Ein ungewöhnlich entspannter Cristiano Ronaldo und ein wieder einmal philosophischer Eric Cantona haben bei der Auslosung der Champions League für Aufsehen gesorgt.

Der Franzose Cantona verblüffte die im Grimaldi Forum versammelte europäische Fußball-Familie in seiner Dankesrede für den von der UEFA verliehenen President's Award - für seine außergewöhnlichen Verdienste um den Fußball - zunächst mit einem Shakespeare-Zitat und anschließend mit einer Einlassung über Tod und Unsterblichkeit.

„Bald wird die Wissenschaft nicht nur die Alterung der Zellen verlangsamen können, bald wird die Wissenschaft die Zellen in einem Zustand halten können, und so werden wir unsterblich. Nur Unfälle, Verbrechen, Kriege werden uns noch töten, aber leider werden sich Verbrechen und Kriege vermehren“, sagte Cantona um seine bizarre Rede mit den Worten zu schließen: „Ich liebe Fußball. Danke.“

Ronaldo und Lionel Messi verfolgten die Ansprache des für seine intellektuellen Extravaganzen bekannten Franzosen im Publikum mit offenen Mündern. Kurz darauf rückte das Duo selbst in den Mittelpunkt. Im Interview mit der Moderatorin plauderte Ronaldo freimütig über die Rivalität mit Messi.

„Wir waren noch nicht gemeinsam zu Abend essen, aber ich hoffe in der Zukunft“, sagte der oft als arrogant und unnahbar kritisierte Portugiese und erntete dafür Lacher von Messi und aus dem Auditorium. „Wir hatten diese Schlacht in Spanien, was gut war. Er hat mich vorangetrieben - und ich ihn.“