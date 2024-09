Nations League Starker Auftakt für Italien mit Sieg gegen Frankreich

Einen Blitzstart erwischte jedoch Frankreich: Bradley Barcola eroberte direkt nach Italiens Anstoß den Ball und traf nach 13 Sekunden für sein erstes Länderspieltor zur 1:0-Führung. Nachdem Davide Frattesi in der 16. Minute nur an die Latte geköpft hatte, gelang Italien in der 30. Minute der Ausgleich: Dimarco traf nach einem Doppelpass mit Sandro Tonali sehenswert per Volleyschuss.