Premjer Liga : St. Petersburg gut in Schuss: 5:1-Erfolg gegen Jekaterinburg

St. Petersburg gut in Schuss: 5:1-Erfolg gegen Jekaterinburg

St. Petersburg Zenit St. Petersburg hat sich mit einem 5:1 (4:0)-Erfolg in der Premjer Liga auf das Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund am Dienstag (18.55 Uhr/DAZN) eingestimmt.

St. Petersburg hat in der Gruppe F in der Königsklasse keine Chance mehr auf das Erreichen der K.o.-Runde oder des dritten Platzes, der zum Überwintern in der Europa League reichen würde. Dortmund ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert.