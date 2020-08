Serie A : SSC Neapel verpflichtet Ex-Wolfsburger Osimhen

Rom Der italienische Fußball-Erstligist SSC Neapel hat den früheren Wolfsburger Victor Osimhen unter Vertrag genommen.

Der 21-jährige Mittelstürmer, der aus Nigeria stammt, hatte bisher in Frankreich für OSC Lille gespielt. Den Wechsel gab der Verein in Neapel bekannt. Details zum Vertrag wurden in der Mitteilung nicht genannt.