Nations League : Spanien und Portugal spielen Remis - Schiri Siebert verletzt

Sevilla Im ersten Topspiel der neuen Nations-League-Saison hat Portugal eine Auftaktniederlage gerade noch verhindert.

Der eingewechselte Ricardo Horta (82. Minute) sorgte spät für das 1:1 (0:1) in Spanien. Angreifer Álvaro Morata (25.) hatte die Spanier in Sevilla in Führung gebracht, die lange hielt - bis Horta noch zuschlug.