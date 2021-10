Nations League : Spanien nach Sieg gegen Europameister Italien im Finale

Mailand Die Siegesserie von Europameister Italien ist gerissen. Im Halbfinale der Nations League musste sich die Elf von Trainer Roberto Mancini stark aufspielenden Spaniern geschlagen geben.

Doppel-Torschütze Ferran Torres (17./45.+2) traf vor rund 37.000 Zuschauern im unter Corona-Bedingungen ausverkauften San Siro für die Gäste. Der Anschlusstreffer durch Lorenzo Pellegrini (83.) kam für die lange in Unterzahl spielenden Italiener zu spät. Deren Kapitän Leonardo Bonucci hatte in der 42. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Im Finale am Sonntag trifft Spanien auf Belgien oder Frankreich, die sich im zweiten Halbfinale am Donnerstag in Turin gegenüberstehen.