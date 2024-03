Premier League Spätes Tor beschert Liverpool Sieg - Werner trifft für Spurs

Timo Werner traf erstmals seit seinem Wechsel zu den Tottenham Hotspur in der Premier League für das Team aus London. Beim 3:1 (0:0) gegen den Stadtkonkurrenten Crystal Palace mit dem neuen Trainer Oliver Glasner besaß Werner zunächst die beste Chance in der ersten Hälfte. In der 77. Minute gelang dem von RB Leipzig ausgeliehenen Stürmer, der noch um einen Platz in der DFB-Auswahl für die Heim-EM kämpft, dann der Ausgleich. Die Spurs belegen Platz fünf in der Tabelle.