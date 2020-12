Serie A : Späte Tore beim Juventus-Sieg im Derby gegen den FC Turin

Turins Tomas Rincon und Juventus Cristiano Ronaldo (r) im Zweikampf um den Ball. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Turin Italiens Rekord-Fußballmeister Juventus Turin hat dank zweier später Tore einen erneuten Rückschlag in der Serie A vermieden.

Im Ortsderby gegen den FC Turin gelang Leonardo Bonucci der entscheidende Treffer zum 2:1 (0:1) in der 89. Minute. Juventus machte damit einen Sprung auf Platz zwei der Tabelle, hat aber noch drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter AC Mailand, der erst am Sonntag in Genua bei Sampdoria spielt.