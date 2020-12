Nach Obduktion : Sohn von Ex-Weltmeister Stiles: Kopfbälle Grund für Demenz

Manchester Der Sohn des im Oktober gestorbenen englischen Ex-Weltmeisters Norbert „Nobby“ Stiles sieht in den vielen Kopfbällen während der Fußball-Karriere den Grund für die Demenzerkrankung seines Vaters.

„Nobby“ Stiles starb am 30. Oktober dieses Jahres. Er litt jahrelang an Prostatakrebs und fortgeschrittener Demenz. Bei insgesamt fünf Spielern aus der Weltmeister-Mannschaft von 1966 war Demenz festgestellt worden. Er glaube, dass sein Vater in seiner Karriere zwischen 70.000 und 100.000 Mal den Ball geköpft habe, so Stiles junior.