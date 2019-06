Hintergund : So geht es mit der Nations League weiter - Lob und Fragen

Porto Alle schwärmen. Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Ronald Koeman lobte die Nations League als eine „brillante“ Idee. Portugals Coach Fernando Santos meinte nach dem erstmaligen Gewinn des neuen Wettbewerbs in Porto, dass die Nations League zu „einem Klassiker“ werde.

Von den 24 Startplätzen für die EM 2020 werden zwar vier über die Nations League vergeben - aber erst in den Playoffs im März 2020. Die Nations League unterteilte sich in die vier Ligen A, B, C und D mit jeweils vier Gruppen in jeder Liga. Am Final Four in Portugal durften nur die vier Gruppensieger der Liga A mit den besten Teams teilnehmen, in den Playoffs spielen dann die vier Gruppensieger jeder Liga um je ein Ticket für die EM.