Premier League : Siegesserie von Man United gestoppt - 1:1 bei Crystal Palace

Torschütze Bruno Fernandes (r) und Manchester United kamen nicht über ein 1:1 bei Crystal Palace hinaus. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa

London Die Siegesserie des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United ist in letzter Minute gestoppt worden. Die Red Devils mussten sich nach einem Gegentor von Michael Olise in der Nachspielzeit mit einem 1:1 (1:0) bei Crystal Palace in der Premier League begnügen.

Damit musste Man United nach neun Pflichtspiel-Erfolgen wieder einen Rückschlag einstecken und verpasste den Sprung auf den zweiten Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal beträgt acht Zähler, am Sonntag treffen beide Teams aufeinander.

Der Portugiese Bruno Fernandes erzielte in der 43. Minute den Führungstreffer für das Team von Trainer Erik ten Hag, bei dem der Ex-Wolfsburger Wout Weghorst sein Debüt gab. Doch das Freistoßtor von Olise ließ die Gastgeber ganz spät jubeln.

© dpa-infocom, dpa:230118-99-271405/2

(dpa)