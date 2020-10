Internationale Testspiele : Siege für Österreich und Italien - Spanien nur Remis

Berlin Deutschlands Nations-League-Gegner Schweiz und Spanien sind bei Fußball-Testspielen sieglos geblieben. Die Eidgenossen kassierten in St. Gallen eine 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen Kroatien, Ex-Weltmeister Spanien kam in Lissabon über ein 0:0 bei Europameister Portugal nicht hinaus.

Mario Gavranovic brachte die Schweiz zwar in Führung (31.), der Wolfsburger Josip Brekalo glich für den Vizeweltmeister aber noch vor der Pause aus (42.), Mario Pasalic machte den Sieg perfekt (66.). Deutschland empfängt die Eidgenossen am kommenden Dienstag in Köln zum Gruppenspiel in der Nations League.