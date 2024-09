Premier League Sieg bei Manchester United - Liverpool startet perfekt

Dem FC Liverpool ist mit einem 3:0 (2:0) bei Erzrivale Manchester United der perfekte Start in die Premier League gelungen. Luis Díaz (35. und 42. Minute) sowie Mohamed Salah (56.), der die ersten beiden Tore vorgelegt hatte, trafen im Old Trafford für den Ex-Club von Fußballtrainer Jürgen Klopp. Neben Liverpool, das nun von Arne Slot trainiert wird, startete in Englands erster Liga nur Meister und Tabellenführer Manchester City mit drei Siegen aus drei Spielen perfekt in die Saison.